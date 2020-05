Noodunit led-driver

De HotSpot Plus van Fulham is een noodunit die zowel een led-driver, een lithiumbatterij voor de back-up voeding en een batterijlader bevat. Naast de versie van 45 W is er nu ook een uitvoering van 70 W. Elke armatuur wordt dankzij deze led-driver meteen ook een noodverlichtings- armatuur. De geïntegreerde back- up voeding zorgt ervoor dat bij spanningsuitval de lichtbron toch gevoed wordt. De 45 W versie meet 229 x 82mm en is geschikt voor montage boven het plafond; de 70 W versie is met afmetingen van 424 x 30 mm langer en smaller, wat hem geschikt maakt voor integratie in een armatuur. De units hebben een maandelijkse en jaarlijkse zelftest-functie. Zolang alles in orde is, blijft de testschakelaar groen; bij een probleem kleurt die rood. Daarnaast is de noodvoeding programmeerbaar tussen 1 W (540 minuten brandtijd) en 6 W (90 minuten brandtijd). De led-drivers zijn 0-10 V dimbaar en in stappen van 1 mA programmeerbaar: de 45 W versie van 250-1400 mA en de 70 W versie van 350-2400 mA.