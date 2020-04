PITmode fusion - toegangsbewaking

De PITmode fusion is een onderdeel van de Safety- en Securityfuncties voor gegarandeerde veiligheid in een systeemMet PITmode fusion beveiligt u machines en installaties tegen onbevoegde toegang en voorkomt u schade door ondeskundige bediening. Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion verifieert personen via de gegevens op een cryptografisch beveiligde RFID-sleutel en geeft op basis van de vastgelegde autorisaties toestemming voor bepaalde acties. Pas wanneer de uitleesunit de juiste autorisatie meldt, kunnen personen het veiligheidshek openen.De PITmode fusion is een onderdeel van onze Safety- en Securityfuncties waarmee we in één systeem veiligheid kunnen garanderen. Met de PITmode fusion, het modulaire heksysteem, de kleine besturingen PNOZmulti 2 en de Firewall SecurityBridge bieden wij een oplossing die rekening houdt met de eisen aan de machineveiligheid en die autorisaties voor servicetechnici en andere rollen definieert. Daardoor zijn uw medewerkers beschermd tegen de risico's door de machine en zijn uw machines beschermd tegen bedieningsfouten en manipulatie.Bestel de PITmode fusion (productnummer 402251) eenvoudig en snel via onze e-shop: www.pilz.nl