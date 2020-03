Noodstopschakelaar

De ES-serie noodstopschakelaars van Kissling zijn in hoofdzaak ontwikkeld voor industriële toepassingen en voertuigen inclusief offroad voertuigen mobiele machines. De behuizing (PA 25 GF, RAL1003, UL 94-V0) voldoet aangevuld met een speciale afdichting en afhankelijk van de uitvoering aan de eisen voor IP67- of IP6K9-kwalificatie; extra bescherming voor de noodstopknop is niet meer nodig. Voor een betrouwbare werking mag de omgevingstemperatuur variëren tussen de -40 en +85 °C. De keuze bestaat uit uitvoeringen met twee NC- plus een NO-, drie NC- of twee wisselcontacten. De schakelaars wegen ongeveer 75 gram, vragen een schakelkracht van 20 - 50 N en een koppel (bij ontgrendeling) van 3 Nm. Tot slot zijn de componenten kortsluitvast conform EN 60947-5-1 en hebben een levensduur van minimaal 40.000 schakelingen.