Multifunctioneel deurslot

Het multifunctionele deurslot MGB is er nu in een modulaire bouwvorm, de MGB2-Classic. Voordelen van deze modulaire opbouw zijn dat het niet meer nodig is om telkens verschillende versies te bestellen. Bovendien zijn de modules snel leverbaar en past alles op alles. Elke functie van het deurslot is beschikbaar via aansluitklemmen. Er zijn 0 V en 24 V in- en uitgangen en het slot maakt gebruik van redundante OSSD-uitgangen voor de veiligheidsketen. Er zijn knoppenmodules die voorzien kunnen zijn van 1, 2 of 3 elementen, zoals druk, draai- en noodstopknoppen. Alle knoppen hebben een vrij aanstuurbare led-indicatie. Als een knoppenmodule in het slot wordt omgekeerd (nodig bij wijziging tussen links- en rechtsdraaiende deuren) dan verandert er niets aan de aansluitklemmen. Het apparaat ‘begrijpt' de verandering en zorgt ervoor dat er elektrisch niets hoeft te worden gewijzigd. Dit deurslot bereikt PL e / Cat. 4, ook wanneer meerdere sloten in serie worden gebruikt. Het coderingsniveau conform ISO 14119 is hoog en is daarmee een goede maatregel tegen manipulatie. Indien de keten wordt aangesloten op een speciale module, kan via IO-Link een reeks van procesdata uit elk slot worden gelezen, zoals temperatuur, spanning, coderingen en aantal schakelingen.