Noodstop schakelaars met levensduur tot 40.000 schakelingen

In de ES-serie van Kissling zijn noodstopschakelaars opgenomen met een hoge schok- en trillingsbestendigheid en een hoge weerstand tegen vocht en stof. De componenten zijn ontwikkeld voor hoofdzakelijk industriële toepassingen en voertuigen; zowel commerciële voertuigen als off road en mobiele machines. Daarbij zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar met 1 of 2 polen. De combinatie van constructie en materiaalgebruik (PA 25 GF RAL1003, UL 94 V0) leidt volgens vertegenwoordiger Rotero tot een compacte behuizing waar vocht en stof geen kans hebben door te dringen tot de elektronica. Aangevuld met een speciale afdichting is dan een beschermingsklasse van IP67 of IP6K9 behaald. Ze zijn plug&play inzetbaar in gevaarlijke omgevingen (omgevingstemperatuur: -40 en +85 °C). Er zijn uitvoeringen met 2 NC + 1 NO, 3 NC of 2 wisselcontacten en uitvoeringen met bajonet-, faston en kabelaansluiting. De schakelaars wegen ongeveer 75 gram, vragen een schakelkracht van 20 - 50 N en een koppel (bij ontgrendeling) van 3 Nm. De componenten zijn kortsluitvast conform EN 60947-5-1 en hebben een levensduur van minimaal 40.000 schakelingen.