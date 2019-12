De veiligheidssensor CES-C14 van Euchner bevat een volledig in industrieel epoxyhars verpakte transpondersensor die een beschermingsgraad van IP 69 bezit. Door de sensor en actuator in een epoxyhars te gieten wordt niet alleen bescherming geboden tegen indringen van water, maar hebben ook agressieve vloeistoffen, die bijvoorbeeld worden gebruikt als hulpmiddel bij verspanen, slijpen of reinigen, geen kans.

Epoxyhars heeft een hoge bestendigheid tegen veel chemische stoffen. Op aanvraag geeft de fabrikant hiervan een specificatie.



Sensor en actuator zijn solid-state componenten en bevatten geen bewegende delen. Interne printplaten en elektronica-onderdelen worden tijdens het productieproces volledig in een hars gegoten. In het geval van de CES-C14 worden de sensor en de actuator op hun beurt weer volledig ingegoten in een epoxyhars. Het resultaat is dat er geen opgesloten luchtbellen zijn, waardoor de kans op ademen en het naar binnenzuigen van vloeistoffen tot een minimum wordt beperkt.