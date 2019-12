HMIS Multi-Legend signaleringspaneel met meerdere symbolen

Treinmachinisten moeten snel een overzicht kunnen krijgen van de actuele status of kritieke situaties die hun aandacht vereisten, ongeacht de lichtomstandigheden in de cabine en onafhankelijk van de overige elektrische systemen. EAO heeft oplossing met de mogelijkheid functionaliteiten toe te voegen, zoals het dimmen van de verlichting.

De grootte en de symbolen van het HMIS Multi-Legend signaleringspaneel zijn aan te passen. Met een inbouwdiepte van minder dan 8 mm past het paneel goed in stuurtafels en schakelkasten en in overige spoorwegtoepassingen waar de ruime voor signaalindicatoren beperkt is. Het signaleringspaneel voldoet aan EN 45545 en maakt configuraties tot 36 posities per module mogelijk. Het paneel is geschikt voor systemen van 24 tot 110 V DC. Dankzij de modulaire opzet kunnen nieuwe productconfiguraties snel ontworpen en geproduceerd worden.

Iedere signaalindicator is elektrisch onafhankelijk om operationele veiligheid te garanderen. De redundant uitgevoerde verlichting op ieder element zorgt voor een hoge betrouwbaarheid. Het complete systeem van indicatoren wordt aangestuurd via een businterface en/of digitale I/O, waardoor de panelen eenvoudig en efficiënt zijn te integreren in bestaande systemen. Daarnaast kunnen de signaleringspanelen worden geleverd met dimbare verlichting. De testfunctie voor de lampen is effectief en snel met een capacitieve aanraaksensor die in het paneel is geïntegreerd. Dit flexibele systeem voor statusbewaking biedt veel keuze uit verschillende paneelafmetingen, rasters en aantal posities per module. Het signaleringspaneel kan naar keuze worden gemonteerd met behulp van adapters of rechtstreeks met de bevestigingsbouten.