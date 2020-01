Deurbeveiliging naar een hoger plan

Het MGB2 Modular-systeem met ProfiNet/ProfiSafe-interface van Euchner is een doorontwikkeling van de MGB ProfiNet-serie. Aan de volledig modulaire deurbeveiliging kan je zes sluitsystemen aansluiten. Het aantal is zelf te kiezen en ook aan een bestaande installatie is een extra besturingsfunctie toe te voegen. Hiervoor zijn drukknopmodules in verschillende uitvoeringen leverbaar. Ook kan je op de voorzijde een module met een M12-connector toepassen om bijvoorbeeld een toestemmingschakelaar aan te sluiten.

De busmodule sluit je direct of met een kabel met M12-connectoren aan op het sluitsysteem . De zes sluitsystemen kan je over een of twee aansluitpunten verdelen. Het MGB2-systeem - veel toegepast in logistieke systemen, robotcellen en vele andere productielijnen - wordt geconfigureerd met behulp van de Siemens TIA-portaal; de GSDM-bestanden worden meegeleverd. Hiermee kan ook zonering worden aangebracht binnen een installatie en kan elk sluitsysteem in principe een andere zone beveiligen. Alle modules zijn onder spanning uit te wisselen. Hierbij zorgt de module met een noodstop natuurlijk wel voor een afschakeling van de zone.

Het aantal sluitsystemen dat wordt aangesloten s vrij te kiezen. Zo kan ook een bestaande installatie met een extra besturingsfunctie worden uitgebreid.



De MGB2 Modular, die ook mechanisch is verbeterd, kan aan een VPN-netwerk worden gekoppeld. Via een webserver kunnen de MGB2-sluitsystemen in ‘real time' worden bewaakt en uitgelezen. Alle informatie kan worden opgeslagen, zodat eventuele storingen achteraf kunnen worden geanalyseerd. Dit alles appelleert aan de eisen die Industrie 4.0 stelt aan de toe te passen componenten. Maar het belangrijkste blijft het veiligheidsniveau van de veiligheidsproducten van Euchner. Met de MGB2 Modularwordt voldaan aan PLe, ook met zes sluissystemen, mits op de juiste wijze opgenomen in het veiligheidscircuit.