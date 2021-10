Met de nieuwe KES-E-R kabeldoorvoeren kunnen kabels snel en veilig worden doorgevoerd in schakelkasten of machinebehuizingen. De platen worden eenvoudig met de hand in de voorbewerkte openingen gedrukt. De binnenste, elastische afdichtingslip van de plaatdichting bolt op aan de binnenzijde van de plaat en zorgt zo voor een veilige en trillingvrije fixatie. Om kabels of slangen in een behuizing door te voeren, doorboort de gebruiker eenvoudig het membraan op een van de gemarkeerde punten en duwt de kabel of slang er doorheen. De nieuwe KES-E-R kabeldoorvoeren zijn leverbaar in zeven A- en zeven B-versies voor kabels en pneumatische slangen met diameters van 1 tot 22,5 mm. De A-versies zijn geschikt voor wanddiktes van 1,5 mm tot 2,5 mm, de B-versies voor 2,5 mm tot 4 mm. De verschillende versies bieden plaats aan maximaal 35 kabels of leidingen en bieden zo een buitengewoon hoge pakkingsdichtheid. De kabeldoorvoeren bieden IP54 bescherming tegen stof en spatwater. Ze zijn gemaakt van TPE en zijn vrij van halogeen en siliconen. Het materiaal is geschikt voor omgevingstemperaturen van -40 tot 90 °C.