Temperatuurbewakingsrelais

ABB’s nieuwe temperatuur- bewakingsrelais herbergt een LCD-scherm dat de status-update en metingen toont en de NFC-functie (Near Field Communication) waarmee gebruikers de instellingen eenvoudig via hun smartphone kunnen aanpassen.

Dit kan aan de hand van de EPiC smartphone app, die via NFC data uitwisselt met het relais. Deze app is ontwikkeld om de status van alle laagspanningsproducten van ABB te configureren en te controleren. Aan de hand van deze app kunnen gebruikers de parameterinstellingen bewerken en opslaan, en die kopiëren naar andere componenten, al dan niet via de cloud.



Het relais heeft een breed meetbereik en is compatibel met verschillende sensoren, waaronder PTC en PT100. Daarmee is het bewakingsrelais flexibel aan te passen aan toepassingsomgevingen. Het relais biedt voorgedefinieerde instellingen voor veelvoorkomende toepassingen, opslagruimte voor individuele instellingen en een oplossing om instellingen tijdens de ingebruikname van meerdere relais te ‘plakken en knippen'. Met de intuïtieve druk/draaiknop is het instellen van grenswaarden en parameters eenvoudig.