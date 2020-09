EMI-afschermende ventilatieroosters

Parker Chomerics biedt verscheiden types ventilatieroosters voor optimale luchtdoorstroom in combinatie met afscherming tegen EMI. De Cho-Cell-roosters bieden een geringe luchtweerstand in combinatie met een hoge mate van afscherming door het grote open gebied van de honingraat en de combinatie van de celgrootte-verhouding en platering van de honingraat.

De Omni Cell-roosters zijn geconstrueerd uit twee lagen honingraat die orthogonaal op elkaar zijn geplaatst om polarisatie-effecten te elimineren. De constructie is gechromateerd. Het biedt een kostengunstig alternatief voor de Cho-Cell-constructie omdat het niet geplateerd is. Het resulteert in een dieper rooster, wat gunstig is voor de afscherming maar ook een iets hogere luchtweerstand veroorzaakt.



De VIP-roosters worden gebruikt voor systemen met een lage luchtsnelheid en bieden EMI-afscherming in combinatie met een hoger niveau van stofbescherming aan de luchtinlaatzijde. Deze kunnen namelijk worden gebruikt met een niet-vloeibare oliecoating die eenvoudig te reinigen is. Om de luchtfiltratie verder te verbeteren is ook een combinatie van foam-filters en roosters mogelijk.