Spuitgiet behuizingen

Naast standaard behuizingen kan Elincom met INCH Plastics klantspecifieke behuizingen aanbieden. Door het slim ontwerpen van de behuizingen, kunnen de spuitgietmal-kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Hierdoor loont het al om vanaf 250 stuks een behuizing op maat te laten maken die uniek in de markt is en aansluit op de uitstraling van het product en/of het bedrijf. Met inzetstukken in de mal kunnen optioneel display- of connector- openingen worden toegevoegd of worden weggelaten. Met dezelfde techniek kunnen ook verschillende logo's worden weergegeven in het kunststof. Schroef-inserts kunnen ook in het spuitgietproces worden meegenomen waardoor een goede sluiting van de behuizing behouden blijft, ook bij frequent openen.