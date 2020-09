Combinatie van batterij en supercap

De Vinatech Pulse Capacitor (VPC) is een hybride supercap, een combinatie van een supercap en een lithium batterij. Deze kenmerkt zich door een beperkte lekstroom, een redelijke energiecapaciteit en een lange levensduur, die niet wordt verkort door pulsen. Er zijn ook geen restricties voor vervoer. De temperatuur specificatie is standaard -20 tot 70 °C, maar met derating naar 3,5 V is een werktemperatuurbereik van -40 tot +85 °C haalbaar. De nieuwe VPC familie is vooralsnog verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen:

• 3,8 V 100 F; 0,5/2,0 A; ø10 x 30 mm

• 3,8 V 150 F; 1,0/4,0 A; ø13 x 25 mm

• 3,8 V 250 F; 2,5/5,0 A; ø13 x 35 mm

Net zoals bij lithium batterijen is er een diepontlaadspanning, dus spanningscontrole is wel vereist.