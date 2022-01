3-fase netfilter

De FMBD EP dubbeltraps Flagship familie 3-fase netfilters is compacter dan voorgaande generaties.

Het bijna kubusvormige ontwerp maakt optimaal gebruik van de ruimte in de behuizing. Dankzij een tweetrapsfilter en het gebruik van ruim gedimensioneerde filmcondensatoren en smoorspoelen met zeer doorlaatbare kernen kenmerken de filters zich door demping over een grote bandbreedte. De netfilters zijn daarom ook geschikt voor toepassingen met hoge EMC-emissies, zoals die vaak in de industrie worden aangetroffen.



De FMBD EP-serie is voorzien van schroefklemmen voor veilige bedrading. Dankzij de metalen flens is bij het vastschroeven op het chassis een uitstekende aardverbinding gewaarborgd. De standaardtypes kunnen worden gebruikt over een temperatuurbereik van -40 °C tot 100 °C. De filters zijn ontworpen voor stromen van 16 A tot 230 A bij een omgevingstemperatuur van 50 °C. Ze worden aanbevolen voor toepassingen tot 520 VAC of zelfs 760 VAC. De standaard uitvoeringen zijn ontworpen voor toepassingen met lekstromen <4 mA. Voor kritische toepassingen zijn varianten met lekstromen <1 mA beschikbaar.