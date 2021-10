Vlak veiligheidsrelais

Het SFM-veiligheidsrelais van Panasonic heeft een hoogte van maximaal 7,8 millimeter en bespaart ruimte op de printplaat. Ten opzichte van een DIN-rail-module is de bekabeling tot het minimale beperkt. Het veiligheidsrelais met gedwongen contacten voldoet aan de benodigde EN61810-3 normering. De SFM is ook verkrijgbaar als through-hole reflow-uitvoering voor automatische bestucking.

Deze veiligheidsrelais behoren tot de kleinste op de markt, zodat ze te gebruiken zijn in een applicatie in plaats van apart ernaast geplaatst. Omdat elk relais slechts één maak- en één verbreekcontact heeft, is de oorzaak van een foutconditie snel gevonden. Dat maakt de SFM in tegenstelling tot meerpolige relais ideaal in een modulaire opzet. Bovendien is de SFM zeer energiezuinig, met een houdbelasting van maar 100 mW.



De toepassingen kunnen heel divers zijn, als veiligheidsrelais in industriële machines, roltrappen, bewaking voor treindeur, toegangscontrole, enzovoorts.