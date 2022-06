Kabelconnectors

De aangegoten kabelconnectors in de 770 NCC-serie (Not Connected Closed) bieden aangesloten een beschermingsgraad IP67: stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling. Wanneer losgenomen, bieden ze IP54-bescherming tegen aanraking, stof en spatwater van alle kanten. De serie is voornamelijk ontworpen voor gebruik in industriële en healthcare-omgevingen waar vloeibare media voorkomen. De connectors zijn uitgerust met een bajonetvergrendelingssysteem. De 8-polige connectors zijn uitgerust met in vorm geperste, UL-gekeurde PUR- of PVC-kabels. Ze worden geleverd met standaard kabellengtes van 2 m en 5 m; andere lengtes zijn op bestelling verkrijgbaar. De geleiders hebben een doorsnee van 0,25 mm² en de kabeldikte is 6,0 mm. De buigstraal van losse kabels is minimaal tienmaal de kabeldoorsnede bij losse kabels en minimaal vijfmaal de doorsnede voor vastgezette kabels. De maximale weerstand van de kabel is 79 Ω/km. De aangegoten kabelconnectors zijn ontworpen voor een maximale spanning van 175 V bij een stroom van 2 A en weerstaan pulsspanningen tot 1750 V. De werktemperatuur is van -25 °C tot +85 °C; de mechanische levensduur is gespecificeerd als minimaal 5000 aansluitcycli.