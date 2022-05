Modulaire connectoren

De Han-Modular Domino-modules voldoen in de eerste plaats aan de eisen van de industrie om installatieruimte en gewicht te besparen. De modules zouden tot de helft aan installatieruimte besparen door bijvoorbeeld verschillende transmissietypes in één module te integreren. Net zoals dominostenen twee afzonderlijke ‘vierkanten' hebben, bestaat een Domino-module uit twee bouwstenen of ‘kubussen'. Het pasvlak is in tweeën gedeeld. Het resultaat is een bijna vierkant oppervlak waarin nog grotere contacten kunnen worden ondergebracht. De Cubes ondersteunen de configuratie van op maat gemaakte connectoren die precies zijn afgestemd op de vereisten van een ontwerp. Stroom, signaal, data of perslucht evenals mannelijke en vrouwelijke contacten kunnen in één module worden gecombineerd. Dit vermindert het aantal vereiste interfaces per eenheid verminderd. De aansluittechniek wordt kleiner en lichter, er passen meer modules en moduletypes dan voorheen in één connector. Afgebeeld is een Han-Modular-connector, uitgerust met meerdere Domino-modules.