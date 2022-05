Korte connector

De korte versie van de 423-serie connectoren is een ronde connector in M16-vormfactor met een lengte van ongeveer 47 mm. Ze zijn verkrijgbaar in uitvoeringen met 2 tot 19 pennen en voldoen aan IP67-eisen wanneer aangesloten. Het gaat om korte, afschermbare kabelconnectors met kabelklem, zowel met soldeer- als krimpaansluiting. Afhankelijk van het aantal pennen en het type verbinding zijn de connectors geschikt voor aderdiktes van 0,14 mm2 (AWG 26) tot 1,0 mm2 (AWG 18). De maximaal toegestane spanning en stroom zijn respectievelijk gespecificeerd als 32...250 V en 3...7 A. De kabeluitgangen hebben een doorsnede van 4,1 tot 7,8 mm voor verschillende toepassingen. De afschermbare, korte versie van de M16-serie 423 is verkrijgbaar in tien soldeer- en vijf krimpversies, male en female, afhankelijk van het aantal pennen. Alle zijn ontworpen voor meer dan 500 aansluitcycli. De behuizing en vergrendeling van zowel de krimp- als soldeerversies zijn gemaakt van vernikkeld messing.