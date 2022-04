Profinet-connector

De ix Industrial connectorserie van Hirose Electric is door PNO in versie 5.0 van de richtlijn gespecificeerd als nieuwe standaard interfaceconnector voor Ethernet-toepassingen met Profinet.

De ix Industrial serie reduceert de functionele ruimte met maximaal 75% en de footprint met tweederde in vergelijking met RJ45-oplossingen. De I/O-connector ondersteunt CAT5e- (1 Gbps) en CAT6A- (10 Gbps) bekabeling en beschikt over een geoptimaliseerd EMI/ESD-afschermingsontwerp voor veilige gegevensoverdracht tot 10 Gbps.



Er zijn drie typen contactdozen beschikbaar. Het rechtopstaande haakse type kan parallel worden gemonteerd met een steekafstand van 10 mm. De verticale versie maakt het mogelijk de contrastekker vanaf de bovenzijde te koppelen, hetgeen ontwerpflexibiliteit biedt. Het horizontale haakse type is ontworpen met een hoogte van 5,7 mm, minder dan de helft van de hoogte van Hirose's RJ45-connector. Deze versie is ideaal voor gebruik in apparaten waar de ruimte in de hoogterichting beperkt is, en kan ook worden gebruikt voor dunne bedieningspanelen.



De connector heeft tien contacten en is geschikt voor stroomsterktes tot 1,5 A bij gebruik van alle contacten en 3 A bij gebruik van vier contacten. De nominale spanning is 50 VAC / 60 VDC. Gedurende maximaal 1 minuut kunnen spanningen tot 2250 VDC worden weerstaan. Het aantal gespecificeerde mating cycli is 5.000, de insteek-/uittrekkracht is 25 N en het werktemperatuurgebied is -40 °C tot +85 °C.