ASi-5-printplaatmodules voor diverse toepassingen

Met de ASi-5-printplaatmodules zijn de meest uiteenlopende toepassingen uit te breiden met een ASi-5-koppeling. Een typisch voorbeeld hiervan zijn bedieningselementen zoals in de afbeelding. Deze zijn dankzij de compacte printplaatmodules (B x H x D = 70 x 40 x 26,5 mm) eenvoudig via ASi in de besturing te integreren: decentraal en in een al bestaande behuizing.

Er zijn verschillende varianten voor aansluiting van:

• tot 16 digitale I/O's (BWR4736);

• IO-Link-devices voor toepassing van vele fabrikanten (BWR4771);

• veilige signalen, bijv. voor noodstopknoppen of opto-elektronische beveiligingen;

• seriële koppelingen met RS485, bijv. voor communicatie met een omvormer of barcodescanner (oplossingen voor MOVIMOT, ebm-papst, Rockwell, Bonfiglioli en andere op aanvraag).

Voordelen van ASi-5-printplaatmodules:

• Ruimte besparen: je kunt een printplaatmodule direct op een bestaande printplaat in de behuizing monteren; er is geen ruimte nodig voor aanvullende modules met IP67 of IP20.

• Minder bedrading: met de printplaatmodules tak je signalen daar af waar ze aanwezig zijn. Daardoor is voor een groot aantal sensoren/actuatoren alleen nog maar de 2-aderige ASi-kabel nodig, geen complexe bedrading meer.

• Optionele aansluitprintplaat voor alle printplaatmodules: vorm en functionaliteit worden samen met de afnemer bepaald. Hier kunnen bijv. aansluitklemmen, statusleds of extra montagehulpstukken worden geplaatst.