Medische connectoren

Lemo en Redel zijn twee connectormerken die zich richten op de medische wereld. Redel is het merk voor de medische kunststof connectoren, terwijl LEMO het merk is voor de metalen connectoren (met emc afscherming). In de ontwerpen worden FDA goedgekeurde materialen (PSU, PEI en ander PSU gebaseerd materiaal) toegepast, die kunnen worden gesteriliseerd. Voor uitgebreide sterilisaties wordt het gebruik van PEI en PPSU geadviseerd. Als sterilisatie geen optie is, zijn ook connectoren voor eenmalig gebruik (disposable connectoren) leverbaar. De push-pull connectoren zijn makkelijk te hanteren en zijn verkrijgbaar in IP50, IP67 en IP68 uitvoering. Deze connectoren kunnen worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan medische apparatuur, bijvoorbeeld in operatiekamers en op de intensive care. De elektrische contacten zijn verguld en het ontwerp van de connector zorgt voor hoge betrouwbaarheid bij monitoring en kritische zorg toepassingen.