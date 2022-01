Koeler

De HRR Thermo Chiller van SMC kan in een 19-inch rack worden gemonteerd. De installatie is volgens de makers bovendien efficiënt vanwege de standaard inbouw van een filter voor deeltjes, bypass-leidingen, een bypass-ventiel en een flowsensor. Een DI-filter voor gedeïoniseerd water is optioneel. De koelers, met een temperatuurstabiliteit van ±0,1°C, zijn leverbaar in een groot aantal modellen, met koelvermogens van 950 W tot 5.000 W (50 Hz) en verwarmingsvermogens van 200 W tot 1.000 W (50 Hz). Belangrijke onderdelen kunnen worden vervangen of aangepast zonder dat de koeler uit het rack moet worden gehaald. Daarnaast kunnen 23 alarmcodes en statusmeldingen worden weergegeven voor eenvoudige zelfdiagnose. Het apparaat kan ook warmte genereren zonder gebruik van een elektrisch verwarmingselement. De serie is ideaal voor toepassingen met laseroscillatoren, machinale laserbewerking, lasermarkering, röntgeninstrumenten en elektronische microscopen.