Verlichte drukknoppen

EAO heeft de Serie 82 uitgebreid met een nieuwe drukknop. De serie is nu verkrijgbaar met helder verlichte symbolen met een hoog contrast. Veel toepassingen hebben statusfeedback nodig om ervoor te zorgen dat ze betrouwbaar werken of gemakkelijk kunnen worden bediend. Zo moet de gebruiker te allen tijde weten of de machine of het apparaat aan of uit staat. Deze feedback is belangrijk in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, bij meetmachines of medische apparaten. In zware omgevingen, zoals die van zware of speciale voertuigen, is visuele feedback vaak nuttig en soms zelfs onmisbaar. Verlichte symbolen zorgen ook voor een snelle en gemakkelijke visuele herkenning van de operationele status. De verlichte symbolen voldoen aan deze eisen door de heldere led verlichting. Zowel voor statusindicatie als eenvoudige lokalisatie. De rode, groene, blauwe, witte of rood/groene leds met standaard symbolen (overige op aanvraag) bieden verlichting met hoog contrast en goede zichtbaarheid. Het moderne ontwerp, de aantrekkelijke symboolverlichting, de frontbescherming (IP65/IP67) en de lange levensduur maken deze drukknop geschikt voor vele applicaties.