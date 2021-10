Het Conrad Sourcing Platform is uitgebreid met de 221-serie aansluitklemmen van Wago. De aansluitklemmen hebben een bedienhendel met verzonken greep die het mogelijk maakt elektrische geleiders geheel zonder gereedschap aan te sluiten en los te koppelen. Wago-serie 221 is verkrijgbaar in twee maten voor alle soorten geleiders. Met de 2-, 3- en 5-aderige klemmen zijn alle soorten geleiders met verschillende doorsneden snel en eenvoudig aan te sluiten. De klemmen zijn geschikt voor fijndradige aders met een doorsnede van 0,14 - 4 mm2 maar ook voor enkel- en meerdradige aders van 0,2 - 4 mm2. De variant van 6 mm2 is bedoeld voor alle soorten geleiders met een doorsnede van 0,5 tot 6 mm2. De aansluitklemmen hebben twee testopeningen in de transparante behuizing: één aan de aderaansluit- of insteekzijde en één aan de tegenovergestelde zijde. Dit betekent dat gebruikers de spanning op de klem van twee verschillende kanten kunnen meten.