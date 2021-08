Schakelaars met IO-Link

Met de schakelaarserie 84 IO-Link Touch kunnen digitale machinesystemen eenvoudig en snel met bedieningselementen worden uitgerust en bediend. De schakelaars zijn beschikbaar in een standaard, rvs en hygiënische uitvoering. Dankzij de IO-Link communicatie-interface en programmeerbare aansluitmogelijkheden, kunnen de schakelaars via een geïntegreerde M12 5-pens schroefverbinding met een montagediepte van 25,8 mm via een netwerk worden verbonden met de (machine)besturing. De vrij configureerbare schakelaars kunnen precies worden afgestemd op de betreffende applicatie - van verlichting en symbolen tot aan de schakelfunctie. Zo kan bijvoorbeeld de verlichting - wanneer geactiveerd - met een bewuste vertraging aangaan. Of de operationele gereedheid van de schakelaar kan worden gesignaleerd door een groene verlichting, die bij bediening verandert in geel en een paar seconden later in rood. De configuratie blijft in de schakelaar opgeslagen, zelfs als er geen stroom wordt geleverd. Dankzij de geïntegreerde aan omgevingslicht aanpasbare sensor verlicht de schakelaar onder alle lichtomstandigheden altijd met de juiste intensiteit en worden ook stroomverbruik en de levensduur van de led geoptimaliseerd.