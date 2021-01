De PSE EX piëzo-elektrische schakelaar is uitgerust met een ingegoten 15 meter lange voorgemonteerde polyurethaan kabel. Dit maakt hem waterdicht van schakeloppervlak tot aansluiting.

De behuizingen van de in de fabriek geassembleerde piëzo-elektrische PSE-familie zijn gemaakt van roestvrij staal 1.4462. Dit staal wordt gekenmerkt door zijn bijzonder hoge weerstand tegen corrosie, die essentieel is in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad. De PSE-schakelaars bieden een maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur (20 miljoen schakelingen). Hermetisch gesloten behuizingen maken de PSE met kabel geschikt voor robuuste toepassingen. De actuator heeft een ringverlichting met in totaal 7 mogelijke displaykleuren. De voedingsspanning heeft een bereik van 5 - 28 VDC en zorgt voor een constante helderheid van de ringverlichting.



De nieuwe PSE met kabel is geschikt voor sanitaire toepassingen, applicaties in de medische technologie en voedselverwerking ensoortgelijke industriële markten waarbij de hoogste mate van robuustheid en betrouwbaarheid vereist is.