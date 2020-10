Aansluitoplossing

De PRC-serie ronde kunststof connectoren zijn nu ook geconfectioneerd leverbaar voor binnen of buiten. De kabelmodules zijn in drie- of vijfpolige uitvoeringen met telkens een connector of een koppeling en een vrij kabeluiteinde verkrijgbaar. De connectoren in beschermklasse IP69 zijn gedimensioneerd voor nominale stromen van 35 A en nominale spanningen van 690 V. De weerbestendige materialen van de connectoren en kabels maken de toepassing in zouthoudende lucht of onder directe zonnestraling mogelijk.