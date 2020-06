M16-connectoren voor 5G

Binder kondigt een M16-connector aan die ASIG C485-compliant is en dus geschikt voor toepassing in de nieuwste draadloze 5G-netwerken. De AISG (Antenna Interface Standards Group) legt de communicatie-interface voor de ‘remote electrical tilt’ (RET) van mobiele telefoonantennes vast. De AISG-standaard is opnieuw gedefinieerd voor 5G en Binder heeft 8-polige versies beschikbaar die aan deze standaard voldoen. De nieuwe AISG C485-compliante 423- en 723-serie van M16-connectors zijn beschikbaar als kabelconnectors en als kabelsockets, maar ook als chassisdelen, in een afgeschermde uitvoering. De connectoren voldoen, wanneer aangesloten, aan de eisen voor IP68-bescherming. Kabelconstructies met zulke M16-connectoren verbinden het basisstation voor mobiele telefonie met een elektromotor aan de basis van de antenne. Volgens Binder is het aantal en de variëteit van toepassingen voor de M16-connector sterk toegenomen dankzij de kleinere contactweerstand, het grotere aantal pennen en de verbeterde bescherming. Deze nieuwste toepassing is hier een perfect voorbeeld van.