Single host board computer

De ROBO-8115VG2AR PICMG 1,3 full-size single host board (SHB) computer is uitgerust met de nieuwste 10e generatie Intel Xeon W familie processoren of Core i3/i5/i7/i9 /Pentium/Celeron tot 10 cores/20 threads en 4,8 GHz (35-95 W) in een LGA 1200 socket met Intel W480E of Q470E chipset.

De SBC voorziet in tot 128 GB dual-channel ECC/non-ECC DDR4 2666 SDRAM op vier Long-DIMM sockets; flexibele PCI Express Gen 3 (tot 8,0 GT/s), vanaf CPU 1x PCIe x16 of 2x PCIe x8 of 1x PCIe x8 en 2x PCIe x4 en vanaf chipset 1x PCIe x4 of 4x PCIe x1; totaal 6x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 4x USB 2.0, 5x SATA 3.0 (dubbele poorten via backplane), 1x M.2 Type M 2280 voor SSD; dual Gigabit Ethernet LAN, 2x RS-232, 2x RS-232/422/485; Intel Gen 9 grafische engine die meerdere onafhankelijke schermen ondersteunt zoals HDMI (4K resolutie), DVI-D (tot 1920x1200) en VGA (tot 1920x1200).



Ten opzichte van SBC's met de vorige generatie procesoren biedt de ROBO-8115VG2AR tot 20 procent meer cores biedt, tot 31 procent betere multitasking-prestaties voor rekenintensieve toepassingen, en 11 procent betere prestaties bij single-task rekenintensieve toepassingen.

Portwell