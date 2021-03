Led-driver

De EBS-BT2 led-drivers van Inventronics zijn niet alleen dimbaar volgens het vernieuwde Dali 2 protocol, maar voldoen ook aan de nieuwe Zhaga D4I standaard.

Dali 2 onderscheidt zich van de eerdere Dali-versie met name op het gebied van de plug en play interoperabiliteit, door uitgebreidere commando's en een strenger testprotocol om aan eisen van in dit geval Dali 2 te voldoen. Zhaga D4I is ontstaan om tot toekomstbestendige, slimme straatverlichting te komen met IoT-connectiviteit en daarbij te beschikken over driver-informatie, zoals stroomverbruik, temperatuur, dimstand en fouten.



De EBS-BT2 voldoet aan al deze eisen en heeft nu ook de mogelijkheid om naast de standaard programmering via NFC geprogrammeerd te worden. De 24 V / 3 W hulpuitgang kan ventilatoren of sensoren voeden. Inmiddels zijn er 40 W- en 80 W-versies beschikbaar; andere vermogens zijn in ontwikkeling. Deze drivers hebben standaard een garantieperiode van acht jaar.