Bluetooth 5.1 module

De ISP1907 serie Bluetooth Low Energy (BLE) modules is geschikt voor zowel basis- als complexe IoT-toepassingen in professionele en consumentenmarkten. De module meet 8 x 8 x 1 mm en combineert rekenkracht met lange levensduur van de batterijvoeding. Dit maakt de modules geschikt voor toepassingen als tracken van objecten in magazijnen en gebouwen, of ID-tracking van mensen. De HF-transceiver met een klokfrequentie van 2,4 GHz is gebaseerd op de nRF52 System on Chip (SoC) van Nordic Semiconductor. De LL-versie heeft 192 kB flashgeheugen en 24 kB SRAM en is gebaseerd op de nRF52811. Deze heeft dertien configureerbare GPIO's, waaronder drie ADC's. De HT-versie zit wat ruimer in het geheugen, met 512 kB flashgeheugen en 128 kB SRAM. Deze versie, die is gebaseerd op de nRF52833, heeft 30 GPIO's, waarvan acht voor ADC's. Verder heeft de module een NFC-A tag voor OoB-pairing en een ARM Cortex M4F Floating Point Processor. De HT-versie heeft ook een USB-interface.