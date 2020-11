De DynaGate 20-30 is een multi-service IoT edge gateway die is bedoeld om te worden ingezet bij de nieuwste toepassingen voor intelligente mobiliteit en connected voertuigen.

De compacte, ventilatorloze gateway is gebaseerd op Intel Atom x5 en x7 (E3900) processoren, kan werken bij temperaturen tussen -40 en +85 °C, is IP54 beschermd en kan overweg met ingangsspanningen van 6-36 VDC. De DynaGate 20-30 heeft een LTE Cat 4 modem, is geschikt voor communicatie via onder andere Wi-Fi en Bluetooth Low Energy. Naast GPS met ‘untethered dead reckoning' kan optioneel ook in real-time kinematic (RTK) positioneren worden voorzien. Deze meer precieze positionering dan GPS is bijvoorbeeld gewenst bij precisielandbouw.



Hard- en softwarebeveiliging is afgedekt door een TPM 2.0 chip; verder is de DynaGATE 20-30 secure boot-ready. De gateway is voorzien van het Everyware Software Framework (ESF) waarmee hij eenvoudig kan worden gebruikt, geprogrammeerd en beheerd. Via de webgebaseerde gebruikersinterface kunnen data van het voertuig worden bekeken; die kunnen worden geanalyseerd in de edge en worden verstuurd naar de cloud via het MQTT-protocol.

