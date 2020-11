LTE Cat. M1/NB2 modules

Met de komst van 5G kan je je afvragen of het nog wel zinvol is om te investeren in LTE IoT (eMTC/NB-IoT). Dat is zeker het geval. LTE zal immers naadloos naar 5G evolueren, waarbij investeren in huidige LTE IoT-oplossingen ook ten goede komt aan 5G IoT (mMTC) oplossingen: eMTC (‘enhanced’ MTC; GPP release 13) wordt FeMTC (‘further enhanced’ MTC) met release 14 en eFeMTC (‘even further enhanced’ MTC) met release 15.

De LTE Cat. M1 (1,4 MHz) / NB2 (200 kHz) combomodules ME310G1 en ME910G1 van Telit zijn compliant met 3GPP release 14. Ze voorzien in energiezuinige IoT-toepassingen door gebruik van de Power Saving Mode (PSM) en ‘extended Discontinous Reception' (eDRX), waarbij apparaten periodiek actief worden en dan de kleinst mogelijke hoeveelheden data leveren voordat ze weer in de slaapmodus gaan. Maximum Coupling Loss (MCL) zorgt voor een verbeterde dekking tot +15dB/+20dB en superieure penetratie binnen gebouwen in vergelijking met eerdere LTE-standaarden. De modules bieden voor LTE-M datasnelheden tot 1 Mbps (uplink) en 365 Kbps (downlink) en voor NB-IoT 160 Kbps (uplink) en 120 Kbps (downlink).



De ME310G1 meet 14,3 x 13,1 x 2,6 mm; voor de ME910G1 is dat 28,2 x 28,2 x 2,2 mm. Beide modules ondersteunen het OMA Lightweight M2M protocol en Over-the-Air (OTA) firmware updates. Voor toepassingen met positie- of trackingfuncties kan de geïntegreerde GNSS Receiver (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo) worden gebruikt.