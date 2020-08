Meer over

De door Atlantik ontwikkelde Shield HAT (hardware attached top) maakt het mogelijk om de nieuwste LTE / 5G-modules van Quectel met de Raspberry te gebruiken. De HAT integreert een M.2-interface voor de modules, een extra voeding om de hoge pulsstromen van de module op te vangen en een USB-poort 3.0 voor het hoge datavolume dat door het modem wordt gegenereerd.

De HAT kan worden gebruikt met een LTE-module, de EM06 van Quectel. Toepassingsgebieden waarin de Raspberry al professioneel kan worden gebruikt, zijn digital signage, meet- en controletaken, bewaking op afstand en tracking. Het doel is dat de Raspberry, samen met de 5G HAT, ook zal helpen om volledig nieuwe velden te ontdekken. Denk daarbij aan spraak- en gebaarbesturing en de mogelijkheid om apparaten of mobiele telefoons met elkaar te laten communiceren in het 5G-frequentiebereik.



De HAT is zo ontworpen dat deze ook zonder problemen op een ander USB-compatibel apparaat kan worden gebruikt. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn dus niet beperkt tot de Raspberry. Elke ontwikkelkit voor het Atlantik Shield bevat een Raspberry 3B+ of een 4B met 4 GB geheugen (afhankelijk van de toepassing). Daarnaast een module voor LTE of 5G met M.2-interface van Quectel, bijbehorende voedingen voor de SBC en de module, een pinadapter voor het gebruik van de GPIO, een SD-kaart voor industrieel gebruik en een hoogwaardige USB-kabel voor gegevensoverdracht.