3D-TOF cameramodule

De Nimbus 3D time-of-flight cameramodule is ook beschikbaar voor Raspberry Pi. Deze module heeft een videoresolutie van 352 x 288 pixels (100k) en is te gebruiken in het meetbereik van 0,1 tot 3 meter, met een meetnauwkeurigheid van ±2%.

De time-of-flight technologie, die in Pieye's Nimbus 3D is geïntegreerd, bepaalt de afstand tussen de lens en het object aan de hand van gemoduleerde lichtpulsen, die door het object worden gereflecteerd. De beeldsensor in de camera produceert op basis van de tijd tussen zenden en ontvangen een waarde voor de afstand van elke pixel tussen het object en de sensor en maakt hiervan een ‘puntenwolk', die direct beschikbaar is voor verdere verwerking.



Omdat de time-of-flight technologie 3D-metingen met één sensor mogelijk maakt heeft de Nimbus 3D een bijzonder compacte ontwerp. Dit biedt grote voordelen bij het gebruik als opbouwarmatuur met Raspberry Pi voor objectherkenning, gesture control of robotnavigatie.