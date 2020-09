Radiomodules

De Bluetooth Low Energy 5.1 module Proteus-III en de bedrijfseigen versie Thyone-I voor 2,4 GHz radiotoepassingen meten slechts 8 × 12 × 2 mm. Ze hebben een geïntegreerde antenne, encryptietechnologie en zes configureerbare IO-pennen. Ze zijn gebaseerd op de Nordic Semiconductor nRF52840 chipset en kunnen worden gebruikt voor IoT- en M2M-toepassingen.

De Proteus-III biedt met een payload van maximaal 964 bytes een vier maal zo grote doorvoersnelheid als eerdere BLE-modules. Hij kan ook worden gebruikt om verbindingen op te zetten in de nieuw ontwikkelde ‘long range mode' om data over grotere afstanden te zenden. De module biedt een goed alternatief voor de SPP (Serial Port Profile) modus voor seriële data-overdracht, die niet langer is inbegrepen in de standaard, maar wel heel handig is voor industriële toepassingen.



Met de Thyone-I radiomodule is een bereik mogelijk van 750 meter en een end-to-end payload tot 400 kbps. De modules kunnen eenvoudig worden geconfigureerd als repeaters in een mesh-netwerk. WE-ProWare is veelzijdige, eenvoudig te configureren firmware met een krachtig radioprotocol. Als er transmissienormen in de toepassing zijn gespecificeerd, kan Thyone-I eenvoudig worden geconverteerd naar Zigbee, Thread of Wirepas.