2,4 GHz range extender

De 2,4 GHz RF front-end module nRF21540 van Nordic Semiconductor is een ‘plug and play’ range extender, die zorgt voor een groter bereik en een meer robuuste verbinding wanneer die wordt gecombineerd met multiprotocol draadloze SOC’s uit de nRF52en nRF53 series of andere zenders. Dankzij de geïntegreerde uitgangsversterker en de lage-ruis versterker voor de ingang (PA/LNA) verbetert de module de robuustheid van de low power korte-afstand draadloze oplossingen van Nordic.

In combinatie met de nRF52 is het uitgangsvermogen +21 dBm, de RX gain 13 dB en het lage-ruisniveau 2,5 dB. Dit kan worden vertaald in een tot 16 keer zo groot bereik. In combinatie met een nRF52840 SoC, die BLE bij 1 Mbps levert, verbetert de nRF21540 de RX-gevoeligheid met 5 dBm tot -100dBm. Gekoppeld aan het verhoogde uitgangsvermogen resulteert dat in een verhoging van het link budget met 18 dBm.



Het vermogen van de module is dynamisch regelbaar. Als het maximale uitgangsvermogen de toegestane waarde van de 2,4 GHz band met 1 dBm overschrijdt is er nog voldoende ruimte om te compenseren voor signaalverliezen en tegelijkertijd optimaal te profiteren van de toegestane 20 dBm van de antenne-uitstraling.