DC solid-state relais voor PCB-montage

Celduc biedt drie types solid-state relais voor DC-toepassingen in PCB-montage. Deze zijn qua vormfactor gelijk aan veel elektromechanische relais.

Het slanke SLD single inline relais kan 0-32 VDC / 4 A of 0-60 VDC / 2,5 A schakelen en wordt aangestuurd met 18-32 VDC. Het STD is een lager, double inline relais in 0-30 VDC / 2,5A en 5A in twee aanstuurspanningen 12-30 VAC/DC of 12-30 VDC. Het SPD relais is hoger dan de STD en kan 0-30 VDC / 5 A schakelen. Deze is ook verkrijgbaar in twee aanstuurspanningen: 12-30 VAC/DC en 12-30 VDC.



Een belangrijk voordeel is de extreem lange levensduur omdat er geen mechanisch bewegende delen in het relais. Daarbij zijn ze uitwisselbaar zijn met een groot aantal gangbare elektromechanische relais. Deze solid-state relais worden veel gebruikt voor frequent schakelende belastingen zoals DC-voedingen, batterijen, verwarmingselementen, elektromagneten en DC-motoren maar ook in testapparatuur die duurtesten uitvoeren. De relais zijn opgebouwd met een ingangscircuit, een schakelcircuit en een uitgangscircuit, wat de relais een hoge immuniteit geeft. Ze zijn bestand tegen hoge inschakelstromen en piekspanningen.