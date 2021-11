5 W AC/DC voor ruwe omgevingen

De RAC05-K/PD3/H is een 5 W klasse II AC/DC-converterserie, bedoeld voor installaties waar hogere niveaus van transiënten volgens overspanningscategorie III voorkomen.

De SMD-omzetters zijn verkrijgbaar met 5 V, 12 V of 15 V enkelvoudige uitgangen en voldoen aan OVCIII tot op 5.000 m hoogte. De nominale ingangsspanning is 100-277 VAC, maar de componenten zijn continu bestand tegen 480 VAC. De serie is geschikt voor gebruik in omgevingen waar verontreiniging geleidend kan worden als er condensatie optreedt.



De RAC05-K/PD3-H-serie is beveiligd tegen kortsluiting en overspanning en voldoet aan EN 55032 klasse B EMI-emissieniveau. Verbruik in onbelaste toestand is minder dan 0,5 W. De componenten worden aangeboden in een 2" x 1" x 1" behuizing en kunnen tot 70 °C op vol vermogen werken; daarboven geldt tot 85°C een derating van 40% (voor de 12 V-uitvoering).