Chipset geeft boost aan AI-boards

De 4609 chipset is bedoeld om meer vermogen te geven aan high performance GPU’s, CPU’s en ASIC’s (‘XPU’s) die direct worden gevoed met 48 V. Hij bestaat uit de MCD4609 driver en twee MCM4609 stroommultiplier modules die tot 650 A continu en 1.200 A piek kunnen leveren.

Vanwege hun kleine formaat (45,7 mm x 8,6 mm x 3,2 mm) kunnen deze multipliers dichtbij de processor worden geplaatst, zodat er minder energieverlies is in het stroomdistributienetwerk (power distribution network, PDN) en dientengevolge een hoger rendement haalbaar is. De 4609 is beschikbaar op Vicor's Hydra II evaluatieboard en is geschikt voor de stroomvoorziening van GPU en OCP Accelerator Module (OAM) Artificial Intelligent (AI) printkaarten.



In combinatie met Vicor's Vertical Power Delivery (VPD) oplossing, waarbij de stroomvoorziening plaatsvindt vanuit omzetters die verticaal onder de processor zijn bevestigd via een netwerk van condensatoren dat is afgestemd op een specifieke pinconfiguratie van de processor, worden PDN-verliezen geminimaliseerd. Naar zeggen van Vicor zijn met deze GCM's (‘Geared Current Multipliers') stroomdichtheden van 2 A/mm2 haalbaar.



