Met de introductie van de RPMH-0.5-serie breidt Recom zijn assortiment compacte, niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters uit met een standaard 12,19 x 12,19 x 3,75 mm DOSA-compatibele, thermisch versterkte LGA-behuizing met een laag profiel.

Met een uitgang van 0,5 A zijn de trimbare vaste uitgangsspanningen: 3,3 V (+10%/-20%), 5 V (+10%/-20%), 12 V (+10%/-40%), 15 V (+10%/-40%) or 24 V (+17%/-37%). Het ingangsspanningsbereik ligt 1 V tot 1,5 V boven de ingestelde uitgang tot 65 V. Hierdoor zijn de componenten geschikt voor systemen die werken op DIN-rails van 5, 12, 24 of 48 V. De RPMH-0.5-serie werkt in een omgevingstemperatuur van -40 °C tot 95 °C onder volle belasting en met uitsluitend convectiekoeling. Het rendement bedraagt tot 89%. Hierdoor kan de volledige uitgangsstroom van 500 mA over het gehele ingangsspanningsbereik worden opgenomen.

Gecombineerd met een lage ruststroom tot 16 µA (3,3 V- en 5 V-versies) is deze serie geschikt voor toepassingen met 'slaap'-modi zoals microcontrollers en transceivers. De RPMH is ook voorzien van een 6-zijdige afscherming voor een lage uitgestraalde EMI. Hiermee bereikt de serie 'klasse B' EMI-conformiteit met een eenvoudige, goedkope lijninductor.



www.recom-power.com