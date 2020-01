Vermogenmodules

Würth Elektronik heeft de serie MagI³C-VDMM (‘variable step down micro module’) vermogenmodules uitgebreid met 1 en 1,2 A-versies. Met het ingangsspanningsbereik van 2,5 V tot 5,5 V zijn de standaard busspanningen van 3,3 V en 5 V afgedekt. De uitgangsspanning kan worden ingesteld tussen 0,8 V en 5,5 V. De modules zijn ontworpen voor hoge rendementen bij lage belastingen. Door integratie van DC-DC omzetter en spoel is een compacte oplossing gerealiseerd in een LGA-6EP behuizing. De MagI³C-VDMM is wordt vooral gebruikt als vervanging van lineaire regelaars. Toepassingen zijn onder meer het voeden van interfaces, microcontrollers, microprocessoren, DSP's en FPGA's. Dankzij hun kleine formaat en hoge rendement (tot meer dan 96%) zijn ze vooral geschikt voor gebruik in mobiele en batterijgevoede apparaten. Via een extra pin kunnen de VDMM's in slaapstand worden gezet, wat de levensduur van de batterijen verlengt. De VDMM's voldoen zonder gebruik van extra filters aan de CISP-32 norm voor Class B gestraalde interferentie.