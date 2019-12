Voedingsmodule met laag profiel

De RPX-2.5 voedingsmodule van Recom biedt een hoge vermogensdichtheid in een thermisch verbeterd QFN-formaat van 4,5 mm x 4 mm x 2 mm. De buck-regelaar module biedt een ingangsbereik van 4,5 tot 28 VDC, waardoor 5 V, 12 V of 24 V voedingsspanningen kunnen worden gebruikt.

De uitgangsspanning kan worden ingesteld met twee weerstanden in het bereik van 1,2 V tot 6 V. De maximale uitgangsstroom is 2,5 A en de uitgang is volledig beveiligd tegen continue kortsluiting, overstroom of oververhitting. De module heeft een rendement tot 92% en is dankzij de flip-chip-technologie thermisch geoptimaliseerd. Dankzij een geïntegreerde afgeschermde inductor is deze miniatuurmodule optimaal voor toepassingen met beperkte ruimte. Om snelle tests mogelijk te maken is er ook een testprintplaat beschikbaar.

