Inductieve resolver voor elektromotoren

Het inductieve sensor-IC MLX90510, dat intrinsiek immuun is voor magnetische strooivelden, is een high-speed resolver die de ECU helpt om in extreme mechanische en elektrische omstandigheden de beste nauwkeurigheid in zijn klasse te bereiken.

Het IC biedt een nauwkeurigheid van <±-0,36° bij maximaal 240.000 rpm. De MLX90510 biedt differentiële analoge sinus- en cosinus-uitgangen. De onderliggende digitale architectuur omvat de door Melexis gepatenteerde ‘tracking loop' technologie.



De MLX90510 werkt in combinatie met een reeks spoelen op de PCB, waarvan het schaalbare ontwerp eenvoudig kan worden aangepast aan het aantal poolparen van de motor. Door meerdere sensorposities voor zowel ‘on-axis' (einde van de as) als ‘off-axis' (zijkant van de as of door de as) meting te ondersteunen, maximaliseert het IC de flexibiliteit van inductieve spoelontwerpen voor toepassing in de meest uitdagende mechanische configuraties. Met zijn overspannings- en ompoolbeveiliging (±24 V op de voeding en ±18 V op de uitgangen) biedt het IC een uitstekende robuustheid tegen elektrische storingen. Verder is de sensor AEC-Q100 gekwalificeerd voor gebruik bij temperaturen van -40 °C tot +160 °C. De MLX90510 wordt geleverd in een RoHS TSSOP-16 behuizing.