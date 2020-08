De MLX91377 ASIL-voorbereide Hall-sensor-IC is geschikt voor gebruik in veiligheidskritische voertuigsystemen, zoals elektrische stuurbekrachtiging. De sensor-IC is geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 160 °C en kenmerkt zich door hoge lineariteit, uitstekende thermische stabiliteit, lage offset en lage drift van de gevoeligheid.

Ontwikkeld als Safety Element Out of Context (SEooC) voldoet de MLX91377 aan de ISO 26262 norm en is gekwalificeerd voor AEC Q-100 Grade 0. De MLX91377 ondersteunt het functionele veiligheidsniveau ASIL-C in de digitale (SENT of SPC) modus en ASIL-B in de analoge modus. Hiermee biedt de sensor per afzonderlijke ‘die' een hoog niveau van functionele veiligheid: hij kan interne defecten detecteren en in een veilige toestand gaan om onbedoeld gedrag van het voertuig te voorkomen. Met de beschikbaarheid van de ‘double die' TSSOP-16 behuizing met twee volledig redundante matrijzen wordt de functionele veiligheid verder vergroot, zodat hiermee ook veiligheidskritische toepassingen voor stuur- en remsystemen kunnen worden gerealiseerd.



Naast functionele veiligheidstoepassingen is de MLX91377 geschikt voor een grote diversiteit aan automotive en industriële toepassingen op het gebied van contactloze positiemeting. Zo kan de sensor-IC worden geïntegreerd in stuurkoppelsensoren, versnellings-, rem- of koppelingspedaalsensoren, absolute lineaire positiesensoren, vlotterniveausensoren, contactloze potentiometers, kleine-hoek positiesensoren en kleine-slag positiesensoren.