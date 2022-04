Würth Elektronik heeft zijn opto-elektronicaportfolio uitgebreid met optocouplers in alle gangbare behuizingen en CTR-waarden (current transfer ratio).

Dit omvat de WL-OCPT-serie fototransistor optocouplers in DIP-4-, SOP-4- en LSOP-4-behuizingen. De WL-OCDA Darlington optocoupler-serie is beschikbaar als DIP-4 en SOP-4. Deze behuizingen zijn er ook als lead frame-varianten. De CTR-waarden van de componenten variëren van 20 tot 15.000 procent. De DIN EN 60747-5-5 gecertificeerde componenten kunnen worden gebruikt in het bedrijfstemperatuurbereik van -55 °C tot +110 °C.



Galvanische scheiding van regelcircuits met laag vermogen van circuits met hoog vermogen is een belangrijk veiligheidsaspect in veel toepassingen. Optocouplers beschermen tegen interferentie en overspanning in voedingen, laders, computers, microprocessoren, sequentiële controllers, PLC's, meetapparatuur en andere toepassingen. Bij het ontwerp van de optocouplers is gekozen voor een coplanair design met een constante isolatiespleet. Dit garandeert een perfecte isolatie tot 5000 V. Hoogwaardige siliconen- en polymeermaterialen zorgen voor 100% interne reflectie en garanderen een stabiele CTR over het gehele temperatuurbereik.