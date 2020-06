Pulsbestendige SMD-zekeringen

De UMT-W kubusvormige (5,3 x 16 mm) SMD-zekering is verkrijgbaar in vijf nominale waarden van 5 A tot 20 A en is bruikbaar voor nominale spanningen tot 125 V AC/DC, met een afschakelcapaciteit tot 1000 A.

De zekering wordt overal aanbevolen waar hoge inschakelstromen (bijvoorbeeld motorbesturingssystemen) voorkomen. De UMT-W is met name geschikt voor toepassingen met lange kabels (luchtvaart), die meestal in eerste instantie door een elektronische zekering worden beveiligd. Als dit circuit uitvalt of niet correct werkt, neemt de UMT-W het over als een ‘fail-safe' component en brengt het systeem naar een veilige, stroomloze toestand. Door de precieze smelttijden met de nauwkeurig gedefinieerde min/max-tijden bij 4x de nominale stroom kunnen robuuste en selectieve veiligheidsconcepten naast de elektronische zekering worden geïmplementeerd.



De UMT-W-zekering is een COTS+ product. De ‘+' staat voor uitgebreide kwalificatietests voor zekeringen (bijvoorbeeld AEC-Q200) en stringent gecontroleerde fabricageprocessen.