De vruchten plukken van Raspberry Pi?

Een industriële PC ook toepasbaar als PLC, gebaseerd op Codesys en Raspberry Pi. Multifunctioneel, flexibel én kostenefficiënt.

Aan besturingssystemen worden steeds hogere eisen gesteld. Ze moeten verschillende taken tegelijk kunnen doen, zonder negatieve invloed op de realtime prestaties en betrouwbaarheid. Ook het belang van bediening, service en onderhoud op afstand is aanzienlijk toegenomen. In de besluitvorming over een nieuwe IPC of PLC wordt gezocht naar oplossingen die (technologisch) open staan voor toekomstige plannen.

De compacte minicomputers met Raspberry Pi van Berghof voldoen aan al deze eisen, mede dankzij een 1000 Mbit/s snelheid en 1500 MHz QuadCore CPU. Een EtherCAT verbinding is te realiseren via open source van Codesys. Configurationeel is een voorgeprogrammeerde versie mogelijk óf een automatische configuratie via USB. Dit alles, maar ook een snelle time-to-market én nog veel meer maakt deze serie ideaal voor industriële toepassingen.

Op onze website meer informatie over de Raspberry Pi-serie van Berghof.

