Farnell heeft het assortiment oplossingen voor PCB-bescherming uitgebreid. Het gaat om onder meer de 832HD potting compound van MG Chemicals, die dankzij de lage viscositeit gemakkelijk in kleine spleten en holtes kan doordringen.

Deze compound biedt een uitstekende elektrische isolatie en beschermt componenten tegen statische ontlading, trillingen, slijtage, thermische schokken, omgevingsvochtigheid, zout water, schimmels en allerhande agressieve chemicaliën.



Een andere uitbreiding is de UR5041RP250G polyurethaan hars van Electrolube, een tweedelig harssysteem dat uitstekend bestand is tegen zeewater en een lage waterabsorptie heeft, waardoor het ideaal is voor maritieme omgevingen. De hars biedt een goede fysieke bescherming met een sterke scheur- en oxidatieweerstand, ook bij lage temperaturen tot -60 °C.



Een derde voorbeeld is de Sylgard 170 siliconen elastomeer van Dow, een tweecomponenten inkapselmiddel voor algemeen gebruik met goede vloeibaarheid, lange werktijd en vlambestendigheid. Met een matig warmtegeleidingsvermogen heeft het een lange levensduur en biedt het een verbeterde vloei en vulling in nauwe ruimten rond complexe geometrieën. Het kan ook worden gebruikt voor het vermijden van mechanische stress in toepassingen waar hardere, stijvere inkapselmiddelen schade kunnen veroorzaken tijdens thermische cycli.