Thermische geleidende grafiet

Leadertech produceert thermisch interface materiaal in sheets, ook op basis van grafiet. Grafiet wordt ingezet om zijn extreem goede thermische geleiding, maar alleen op oppervlaktes die niet elektrisch geïsoleerd hoeven te zijn.

De verticale geleidbaarheid is met 5 W/m-K behoorlijk te noemen, terwijl de horizontale thermische geleidbaarheid met 400 W/m-K extreem hoog is. Daarom kan thermisch geleidend grafiet als heat spreader worden ingezet. Toepassing is vooral op chips en onder COB's power leds.



Leadertech biedt het thermisch geleidende grafiet met eenzijdige of tweezijdige plaklaag aan, om een juiste en eenvoudige montage te garanderen. Het materiaal is verkrijgbaar in diktes van 0,1; 0,3; 0,5 en 1,0 mm en heeft een werktemperatuur van -40 °C tot +400 °C. Om een passend product te beiden stanst EEMC in huis het grafiet basismateriaal in klantspecifieke vormen.